Разумков истолковал слухи о расколе в рядах Слуги народа

Дмитрий Разумков / УНИАН

Глава политсилы президента Владимира Зеленского, партии Слуга народа (безоговорочного победителя недавних досрочных выборов в Верховную Раду) Дмитрий Разумков категорически опроверг стремления к расколу в новоиспеченной фракции.

Соответствующее заявление он сделал в интервью рассказал BBC Украина.

Именно так Разумков прореагировал на слухи, начавшие муссироваться в СМИ после публичных споров между несколькими новоизбранными нардепами от Слуги народа - в частности, Александром Дубинским и Давидом Арахамией.

"Несмотря на то, что говорят о "расколе" - это некорректно. Ведь это партийная дискуссия. Она была раньше и сейчас. Дискуссии не вредят партии, не вредят обществу или государству. Мы можем проводить это в офисе, и даже на эфирах. Это другой подход к публичной политике", − подытожил он.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков рассказал, на каком языке будут говорить депутаты от Слуги народа в Верховной Раде. До этого он сделал предложение оппозиционным политическим силам по поводу поста вице-спикера в новом созыве парламента.