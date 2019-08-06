Кресло вице-спикера: Разумков сделал предложение оппозиции

Разумков сделал предложение опозиции / УНИАН

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который может стать спикером новоизбранного парламента, не исключает, что на пост вице-спикера Верховной Рады девятого созыва народные депутаты выберут одного из кандидатов от оппозиционных фракций.

Кроме того, Разумков отметил, что представители оппозиции должны сами определиться с претендентами и должностями, поскольку, по его мнению, "это по-демократически".

Напомним, ранее сообщалось, кто возглавит Слугу народа вместо Разумкова. Новым главой партии Слуга народа может стать Александр Корниенко, который руководил предвыборным штабом партии и был избран депутатом Верховной Рады под седьмым номером в списке.

Читайте такжеРазумков рассказал, с кем Слуга народа готова формировать коалициюТакже сообщалось, за депутатами в Раде будут следить. Политическая партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа планирует внедрить в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта.

По информации, такое ПО поможет руководству партии отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции.