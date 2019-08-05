СМИ опубликовали полный список кандидатур от Слуги народа на должности в новой Раде

Верховная Рада / УНИАН

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков может стать спикером новоизбранного парламента, а нынешний представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук – вице спикером.

Издание Новое время опубликовало предварительный список кандидатур от Слуги народа на должности руководителей глав парламентских комитетов и во фракцию СН.

Список кандидатур на должности руководителей фракции выглядит таким образом: спикер парламента - Дмитрий Разумков, вице-спикер - Руслан Стефанчук, глава фракции СН - Давид Арахамия.

Заместители главы фракции:

1) Галина Янченко

2) Дмитрий Соломчук

3) Юрий Мисягин

4) Павел Халимон

5) Евгения Кравчук

6) Павел Сушко

7) Юрий Корявченков (Юзик)

8) Юрий Кисель

9) Николай Тищенко

10) Вадим Струневич

11) Ольга Савченко

12) Максим Ткаченко

13) Артем Культенко

14) Роман Мулик

15) Елена Шуляк

Кандидатуры на должности глав комитетов в Верховной Раде

1. Даниил Гетманцев — комитет налоговой, таможенной и финансовой политики (предложение СН объединить два комитета в один — налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности)

2. Дмитрий Наталуха — комитет по вопросам экономической политики

3. Юрий Аристов — комитет по вопросам бюджета

4. Александр Ткаченко — гуманитарный и информационный комитет

5. Сергей Бабак — комитет по вопросам науки и образования

6. Михаил Крячко — комитет по цифровизации и IT

7. Ирина Венедиктова — комитет по вопросам правовой политики и правосудия

8. Николай Сольский — комитет аграрной политики и земельных отношений

9. Анастасия Красносельская — комитет по вопросам предотвращения и противодействию коррупции

10. Денис Монастырский — комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности

11. Андрей Герус — комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса

12. Владислав Криклий — комитет по вопросам инфраструктуры

13. Андрей Клочко — госстроительства, местного самоуправления

14. Александр Завитневич — комитет по вопросам национальной безопасности и обороны

15. Михаил Радуцкий — комитет по вопросам охраны здоровья

16. Олег Бондаренко — комитет по вопросам экологической политики

17. Сергей Кальченко — комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ

18. Богдан Яременко — комитет по вопросам иностранных дел

19. Мария Мезенцева — комитет по вопросам европейской интеграции

20. Галина Третьякова — комитет по вопросам соцполитики

Читайте такжеЗа депутатами в Раде будут следить: в Слуге народа рассказали подробности ноу-хауНапомним, ранее глава Слуги народа Дмитрий Разумков заявлял о том, что партия буде выдвигать его кандидатуру на пост председателя Верховной Рады. Кроме того, по его словам, партия предложит на пост первого заместителя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Также ранее сообщалось, что номер четыре в Слуге народа Давид Арахамия может стать главой фракции партии в парламенте.