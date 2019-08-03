В Слуге народа назвали кандидатов на места в президиуме Верховной Рады

Дмитрий Разумков / скриншот

Глава Слуги народа Дмитрий Разумков заявил о том, что партия буде выдвигать его кандидатуру на пост председателя Верховной Рады.

"На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады", - сказал он в субботу в Трускавце после встречи членов партии с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, по его словам, партия предложит на пост первого заместителя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

"Партия Слуга народ на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука", - подчеркнул Разумков.

Читайте такжеРазумков рассказал, как в новой Раде будут бороться с нардепами-сачкамиОн добавил, что помимо претендентов на должности в президиуме парламента, у Слуги народа есть некоторые кадровые предложения по руководству комитетами Верховной Рады.

Напомним, ранее в Слуге народа назвали самого достойного кандидата на пост спикера Рады.