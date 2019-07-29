В Слуге народа назвали самого достойного кандидата на пост спикера Рады

29 июля 2019, 16:20

Пост вице-спикера, скорее всего, займет представитель президента в парламенте VIII созыва, отметил политик.

Партия Слуга народа — Самый достойный кандидат на пост спикера Рады IX созыва — Дмитрий Разумков, считает Давид Арахамия
Самый достойный кандидат на пост спикера Рады IX созыва — Дмитрий Разумков, считает Давид Арахамия / Reuters

Член партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, которая стала триумфатором внеочередных выборов в Верховную Раду, — Давид Арахамия — уверен, что председателем парламента IX созыва станет лидер политсилы Дмитрий Разумков.

Разумков — самый достойный кандидат на пост спикера Рады, рассказал политик Обозревателю.

По словам собеседника, он точно думает, что должность спикера парламента займет лидер Слуги народа.

"Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков… Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук "за" (для назначения нужно 226 голосов нардепов — Ред.)", — сказал Арахамия.

Также он сообщил, что пост вице-спикера, скорее всего, займет представитель президента в Раде VIII созыва — Руслан Стефанчук. "…он близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа", — заявил политик.

Кроме того, Арахамия подтвердил информацию СМИ, что он вместе с главой предвыборного штаба партии Слуга народа Александром Корниенко претендует на пост главы фракции политсилы.

Напомним, на выборах в Верховную Раду 2019, которые состоялись 21 июля, партия Слуга народа набрала более 43% голосов. Представитель Владимир Зеленского в Кабмине Андрей Герус говорил, что парламент IX созыва начнет работать в период с 24 августа по 6 сентября.

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