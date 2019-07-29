У Зеленского рассказали, когда новая Рада начнет работу

Андрей Герус / Униан

Верховная Рада очередного, IX созыва, (на выборах в которую триумфовала президентская партия Слуга народа), начнет работать в период с 24 августа по 6 сентября.

Соответствующее заявление сделал в понедельник, 29 июля, сделал представитель президента Владимир Зеленского в правительстве Андрей Герус, сообщает портал РБК-Украина.

По его словам, Рада IX созыва "начнет работать в какой-то из дней" в период с 24 августа по 6 сентября.

На прямой вопрос о том, будет ли Слуга народа вступать с кем-то в коалицию, Герус ответил: "Коалиция уже есть − монобольшинство".

Напомним, ранее Андрей Герус заявлял о том, что официальный Киев обратится к МВФ с просьбой смягчить требования по тарифам на газ для украинцев. Позднее он утверждал, что в Украине удалось оперативно найти замену поставкам дизельного топлива из РФ.



