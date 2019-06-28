Герус обещает месяц подметать Крещатик, если не снизят вдвое зеленый тариф

Андрей Герус утверждает, что скоро украинцы ощутят снижение зеленого тарифа / Униан

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус обещает украинцам, что команда президента Владимира Зеленского при наличии парламентского большинства снизит вдвое так называемый зеленый тариф.

В Facebook чиновник заявил, что в противном случае намерен сдать депутатский мандат и месяц подметать улицу Крещатик без оплаты.

"Обещаю: если фракция Слуга народа будет иметь не менее 200 депутатов и если мы до конца следующего года в ходе конкурентных аукционов не снизим зеленый тариф на солнце в 2 раза, то я сдам мандат (если буду иметь) и месяц на волонтерских началах буду подметать Крещатик", — написал Герус.

Представитель Зеленского подчеркивает, что будут проводится аукционы и конкуренция будет обеспечена таким образом, что зеленый тариф будет не выше 0,075 евро за кВт-час.

"Надеюсь, скоро ситуация изменится, и вы увидите, что инвесторы готовы строить в Украине много зеленой энергетики по существенно более низким тарифам"- подытожил Герус.

Напомним, журналисты Bihus.info в результате расследования выяснили, что народные депутаты накануне не просто так проголосовали за запрет строительства солнечных электростанций на земле, поскольку на этом в итоге заработают самые богатые и влиятельные люди страны.