"Зеленые" перспективы украинской энергетики

Сегодня перспективы развития альтернативной энергетики в Украине являются бесспорными. Мы встречаемся с показателем в 11% от возобновляемых источников энергии к 2020-му году для отечественной "зеленой" энергетики. Это оптимистический показатель, но вряд ли нашей стране светит "зеленый бум".

Положительным моментом является то, что после Революции Достоинства было отменено монопольное условие по "местной составляющей", что открыло двери реальной конкуренции.

Но в то же время риски и сложности остаются, и я хотел бы обозначить основные. Дело в том, что несмотря на довольно высокий "зеленый" тариф, он действителен до 2019 года, такой период довольно мал для проектов, предполагающих строительство мощностей более 40-50 МВт. Понимая другие риски, связанные с работой в посткоммунистических странах, инвестор смотрит на Украину с опаской. Но в то же время привлекательными выглядят проекты с более быстрой окупаемостью.

В планах правительства часто звучит и система аукционов — как более устойчивая модель покупки электроэнергии, но пока что говорить о ней рано.

Страхование рисков — конечно система страхования риской существует в Украине для западных проектов, часть коллег пользуются ней для возможной компенсации убытков, связанных с военными действиями или же такими явлениями, как силовые захваты и т.д. Но этот инструмент доступен не всем.

Облэнерго облэнерго — рознь

Конечно, существуют разногласия и сложности также на этапе утверждения ТЭО и подключений. Большим вопросом остаются и вопросы модернизации энергоинфраструктуры и ответственность (расходы) на такую модернизацию.

Как и земельный вопрос — вопрос подключений остается вопросом высокого уровня коммуникации и балансов интересов.

Земля — громадам

Конечно, в целом процесс децентрализации является положительным. Не без нюансов, но в целом для отрасли альтернативных источников энергии — это плюс. Громады уже сейчас привлекают инвестора для совместной реализации проектов — ведь зачастую плата за землю и создание рабочих мест от инвестора и реализатора проекта — это основа положительного будущего громады, хорошей инфраструктуры и покрытия социальных обязательств.

На данный момент мы работаем в южных регионах Украины в реализации "солнечных" проектов, поэтому каждый из шагов я знаю не понаслышке. Тем не менее, один из коллег (британец) заметил в частном разговоре, что был на конференции для инвесторов в Киеве в далеком 1993-м году, однако кроме новых отелей подход мало изменился. Да, Кабмин много говорит о мировых трендах, и Украина реально имеет хороший как солнечный, ветровой, так и биомасовый потенциал (как агространа), но все же этого мало. Если Запад будет выбирать между высоким риском с высоким доходом и доход пониже, но работу на устойчивом рынке — он выберет второй вариант.

Да, сейчас нам удается работать с Великобританией, но это продукт длительной и, по сути, уникальной коммуникации от громады до представителей мировых институтов, который занимает 5-10 лет. Я хочу пожелать всем коллегам успеха, а обществу осведомленности и сил требовать нужные регуляторные решения.

Основные проекты также можно найти на карте uamap.org.ua.