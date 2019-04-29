Ахметов и постмайданные политики: журналисты назвали, кто заработает на украинцах из-за запрета солнечных станций

29 апреля 2019, 21:32

Оплачивать коррупционные схемы в результате будут простые потребители электроэнергии.

Солнечные панели
Депутаты решили, что солнечные панели в Украине запрещено устанавливать на земле / Фото: УНИАН

Журналисты Bihus.info в результате расследования выяснили, что народные депутаты накануне не просто так проголосовали за запрет строительства солнечных электростанций на земле, поскольку на этом в итоге заработают самые богатые и влиятельные люди страны. Отныне простой украинец не может поставить солнечную электростанцию у себя на огороде, обеспечивать собственное хозяйство электроэнергией, а излишек продавать.

Как сообщается в материале, обнародованном на YouTube, в последние годы в Украине стремительно растет количество солнечных панелей. Многие действующие политики запустили масштабный "зеленый" энергобизнес.

Журналисты выяснили, что крупнейшими владельцами такого бизнеса являются политики, которые пришли во власть после Майдана. Среди самых громких имен – семья главы МВД Арсена Авакова, а также финансовый советник действующего президента Петра Порошенко Макар Пасенюк. И, разумеется, наиболее крупным получателем выгоды после принятия закона стал одиозный олигарх Ринат Ахметов, бизнес которого после бегства его ставленника Виктора Януковича развивается и процветает.

Возрастающие доходы владельцев "зеленого" энергобизнеса будут оплачивать рядовые украинцы – потребители электроэнергии. Причина заключается в том, что солнечные и ветряные станции, запущенные до 1 января 2020-го, на 10 лет получат супервысокую плату за произведенную энергию. Эта плата называется "зеленый тариф".

Украина в данный момент закупает электроэнергию у атомных станций 0,57 грн/КВт, у ТЕС — 2,15 грн/КВт.

/ Фото: скриншот из видео

Однако у поставщиков солнечной энергетики государство покупает электроэнергию по курсу в евро — 15 евроцентов (5 грн/КВт), а у владельцев ветряных станций — 10 евроцентов (3,3 грн/КВт). Это один из самых высоких тарифов в Европе.

/ Фото: скриншот из видео

Проголосовав за соответствующий законопроект, депутаты фактически закрыли выход на рынок для маленьких электростанций. В ближайшие несколько лет государство будет платить производителям солнечной энергии до 40 миллиардов гривен в год. Это в результате приведет к тому, что из-за высокого и прибыльного для бизнесменов "зеленого тарифа" в будущем существенно вырастут цены на электроэнергию для рядовых потребителей.

Напомним, ранее эксперт пояснил, почему отсутствие регулирования зеленых тарифов может повлечь за собой подорожание электроэнергии для населения.

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