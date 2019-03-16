Новое подорожание: эксперт назвал причину роста цен на электроэнергию в Украине

В Украине ожидается новый рост цен / telegraf.com.ua

В Украине отсутствие регулирования зеленых тарифов может повлечь за собой подорожание электроэнергии для населения.

По словам главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, экс-члена НКРЭКУ Андрея Геруса, дополнительные проценты от стоимости электроэнергии украинцы оплачивают более двух лет по наивысшей среди европейских стран ставке.

По его словам, энергокомпании банально зарабатывают на этом вместо развития генерации альтернативных источников.

"Большинство гигантских солнечных и ветростанций будут вводиться во 2 половине этого года. Если они введутся по действующим сверхвысоким зеленым тарифам, то это создаст масштабную проблему для энергетики. Если в прошлом году на" зеленую "энергетику пошло 16 млрд грн, то уже через два года такая сумма составит 40 млрд грн в год. Это безусловно приведет к резкому росту тарифов на электроэнергию для потребителей", - подчеркнул Герус.

Напомним, ранее сообщалось, сколько придется платить украинцам за тепло и воду по новым тарифам 2019.