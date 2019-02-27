Душ вместо ванны: сколько придется платить украинцам за тепло и воду по новым тарифам 2019

Душ вместо ванной: сколько придется платить украинцам / Горвоздух

Кабмин с 1 ноября 2018 года повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров. С 1 мая украинцев ждет еще одно повышение – на 15%: соответствующее нововведение прописано в принятом Кабмином постановлении. На этот раз куб подорожает с 8,55 грн до 9,85 грн.

Цены на отопление и горячую воду в результате этого подскочат примерно на 10-20%, пишет Обозреватель.

К примеру, сейчас тариф на горячую воду в Киеве – 97,89 грн за куб. После роста цен на газ он вырастет на 10%.

Если куб будет стоить около 107 грн, то около пяти минут душа обойдутся киевлянам в 10 грн, а горячая ванна –примерно 15-17 грн.

Если принимать ванну раз в два дня, то одному человеку за месяц придется отдать 225 грн.

Если заменить ванны душем, то можно сэкономить до 450 грн. Еще один вариант экономии – специальные насадки на смесители, чтобы снизить пропускную способность до 8-12 литров в минуту.

Читайте такжеТарифы на воду 2019: украинцев обязали платить за дырявые трубы и "магниты" соседейЗа каждый смыв унитаза в Киеве сейчас отдают 13 коп. После подорожания (если предположить, что вода вырастет в цене на предложенный НБУ процент – 13,6%), за каждый поход в туалет придется платить почти 15 коп.

Спасением может стать бойлер: если бойлером мощностью 2 кВт и объемом 80 л подогреть куб воды, нужно примерно 2 часа и 50 кВт×час электроэнергии. Это обойдется примерно в 65-66 грн. Что на 41 грн дешевле, чем кубометр горячей воды после возможного подорожания.

Правда, стоит учитывать, что в Украине также планируют повысить тарифы на электроэнергию, а за сам бойлер придется заплатить около 7 тыс. грн. По подсчетам журналистов, на то, чтобы покупка окупилась, уйдет около года.

Второй этап подорожания ожидается с января 2020 года. Без этого решения Украина не сможет получить финансовую помощь в виде дешевых кредитов от МВФ. А в условиях, когда приближается пик по выплатам внешних долгов, справиться без новых заимствований не получится.

Напомним, с 1 февраля в Киеве начали действовать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева – 20,376 грн за 1 кубометр. Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) – 21,756 грн.

Ранее в КГГА заявляли о повышении в Киеве цен на квартплату с 1 января 2019 года. Так, электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.