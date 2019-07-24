Киев попросит МВФ смягчить требования по тарифам на газ

24 июля 2019, 14:13

Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом запланированы на сентябрь.

Андрей Герус
Андрей Герус  назвал вопросы, которые будут обсуждаться с Фондом в сентябре / Радио Свобода

В сентябре между Украиной и Международным валютным фондом пройдут переговоры, во время которых Киев планирует попросить Фонд смягчить требования по тарифам на газ для населения.  Об этом перед заседанием правительства 24 июля заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Во время переговоров будет обсуждаться новая программа сотрудничества, пишет РБК-Украина.

"Позиция такова, чтобы была более мягкая позиция МВФ по ценам на газ и либерализации рынка газа", - заявил Герус.

По его словам, необходимо, чтобы выиграли потребители.

"… это будут обычные переговоры, и будут вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как лучше строить свободный, конкурентный рынок, чтобы от этого выигрывали потребители", – добавил представитель президента в Кабмине. 

Читайте такжеВ Нафтогазе рассказали о новой цене на газ для промышленностиНапомним, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин ранее заявил, что после завершения выборов в Верховную Раду Украине необходимо сформировать парламентскую коалицию, которая создаст правительство. Именно после появления нового Кабмина начнутся переговоры о новой программе кредитного сотрудничества с МВФ.

В НБУ прогнозируют, что новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ будет расчитана на 3-4 года, а ее объем составит 5-10 млрд долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
МВФ тарифы на газ Андрей Герус новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:38
Назвали причину развода Славы Каминской с мужем
14:31
Мы 2020: что известно о новом фильме по мотивам романа Замятина Видео
14:28
Порошенко таки явился на допрос в Госбюро расследований
14:27
"Острая фаза войны": Вакарчук веселил московских олигархов в 2015-м — Портнов Видео
14:26
У Кличко отреагировали на обращение Богдана о снятии его с должности главы Киевской ГГА Видео
14:13
Киев попросит МВФ смягчить требования по тарифам на газ
14:02
Сергей Ковалев: Рефери виноват в избиении Дадашева
14:01
НАБУ вломилось с обысками в Богдан Моторс
13:35
Резонансное ДТП на Закарпатье: фискал на Volkswagen Touareg раздавил насмерть дорожника
13:27
Каменских и Потап расписались задолго до свадьбы: слили свидетельство о браке
13:12
Нурмагомедов занял вторую строчку общего рейтинга UFC
13:01
"Порох очень мешал": Гройсман решил уйти, "не хлопая дверью" Видео
12:43
Офис Зеленского решил через Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации Видео
12:39
Эксперт рассказал, возможен ли "политический брак" Голоса и Европейской солидарности
12:25
Зверское убийство в Киеве: на Теремках закололи 18-летнюю девушку Видео
12:11
ПТУ и ниже: в Раде будут шесть "слуг народа" без диплома
12:05
Ефремов вышел из СИЗО Видео
11:58
Динамо - Шахтер: где смотреть, прогнозы букмекеров, будет ли VAR
11:53
"Старая вешалка, ну и страшна": Пугачева на новых фото ужаснула внешностью Фото
11:42
Грозит от 5 до 7 лет: в Обухове голоса избирателей считали в кафе
11:23
"Прилег бы на такое плавсредство": Никитюк сравнила себя с доской для серфа
11:17
Отдать Крым, получить Донбасс: у Зеленского сделали важное заявление Видео
11:15
Новый отрыв Слуги народа: ЦИК подсчитал более 99% протоколов Видео
11:13
"Унижал страну!": в Латвии министр попал в скандал из-за концерта Лепса
10:58
Развилка в судьбе Украины: что означает победа Слуги Народа и чем она может закончиться мнение
10:54
"Сдох бы ты, Вова, Вовка сыкун": в Москве во время утренней пробежки задержали Навального Видео
10:45
Курс валют на 24 июля: доллар остепенился, а евро — "брыкнулся"
10:36
Кличко считает "раздутой чушью" дело против него в Госбюро расследований
10:34
Жирная дуля от жителей Львовщины: ярые борцы со всем русским Фарион и Ницой проиграли выборы
10:29
Супермен-коммунист: готовится экранизация еще одного комикса DC
10:19
Однорукий боец подписал контракт с Bellator
10:08
В России из книги известного историка вырезали ложь Путина про Крым
10:02
"Курит, пьет, творит разврат": Дочь Поляковой удивила пикантным фото в бикини
09:38
Наложат руки или сопьются: как проигравшие политики переживут поражение на выборах мнение
09:30
В Сети начали торговать бюстами Зеленского
09:30
Главные новости 24 июля: новое достижение Слуги народа на выборах в Раду и захват российского сейнера Видео
08:55
Экологический Чернобыль: россиян предупредили о страшной опасности
08:40
В Укргидрометцентре назвали области, в которых "врежут" грозы Видео
08:28
Разумков рассказал, как в новой Раде будут бороться с нардепами-сачками
08:21
Почему Вакарчук провалил выборы в Раду мнение
07:53
В России пожаловались на КНДР: захватила сейнер и моряков
07:38
Тина Кароль взбудоражила пикантным фото на пляже
07:28
ЦИК подсчитал почти 99% протоколов: у "оппозиционеров" отжали голоса Видео
07:15
Кто вы, мистер Джонсон: чего ждать от "британского Трампа" Украине и миру
06:53
"Зебилы" и "вата": почему союз Слуги народа с Голосом будет аморальным мнение
06:36
Мальчик на кровати: голый Панин позорно спалился на провокационном видео Видео
06:15
Нибиру украла Путина: корабль пришельцев с планеты смерти "завис" над Кремлем - эксперты
06:02
День Ольги 2019: безупречные поздравления и элегантно-добрые открытки Фото Видео
05:46
"Черт из табакерки": Порошенко пытался повторить на выборах финт Кучмы - журналист
05:45
Модные стрижки и прически осень-зима 2019-2020: прямой пробор, "под мальчика" и низкий хвост
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять