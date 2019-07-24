Киев попросит МВФ смягчить требования по тарифам на газ

Андрей Герус назвал вопросы, которые будут обсуждаться с Фондом в сентябре / Радио Свобода

В сентябре между Украиной и Международным валютным фондом пройдут переговоры, во время которых Киев планирует попросить Фонд смягчить требования по тарифам на газ для населения. Об этом перед заседанием правительства 24 июля заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Во время переговоров будет обсуждаться новая программа сотрудничества, пишет РБК-Украина.

"Позиция такова, чтобы была более мягкая позиция МВФ по ценам на газ и либерализации рынка газа", - заявил Герус.

По его словам, необходимо, чтобы выиграли потребители.

"… это будут обычные переговоры, и будут вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как лучше строить свободный, конкурентный рынок, чтобы от этого выигрывали потребители", – добавил представитель президента в Кабмине.

Читайте такжеВ Нафтогазе рассказали о новой цене на газ для промышленностиНапомним, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин ранее заявил, что после завершения выборов в Верховную Раду Украине необходимо сформировать парламентскую коалицию, которая создаст правительство. Именно после появления нового Кабмина начнутся переговоры о новой программе кредитного сотрудничества с МВФ.

В НБУ прогнозируют, что новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ будет расчитана на 3-4 года, а ее объем составит 5-10 млрд долларов.