Нацбанк уже ждет "под елочку" $2 млрд от МВФ

Центробанк планирует получить транш в четвертом квартале нынешнего года / The Kiev Times

Новая программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом стартует в четвертом квартале 2019 года. Такой прогноз сделал 18 июля заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Центробанк планирует получить от МВФ 2 млрд долларов в четвертом квартале нынешнего года, пишет УНИАН. Еще по два миллиарда Украина планирует получить в последующие годы.

Также в НБУ оценили и потенциальный срок новой программы структурного финансирования. Учитывая опыт других стран и квоту Украины в МВФ, скорее всего, речь пойдет о 36-48 месяцах, а потенциальный объем программы составит 5-10 млрд долл.

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Напомним, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что отставка директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард никак не отразится на сотрудничестве ведомства с Украиной.