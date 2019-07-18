Данилишин пояснил, что будет с траншами МВФ после отставки Лагард

Решение о предоставлении кредитов странам принимает коллегиально Совет директоров МВФ / 24 канал

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что отставка директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард никак не отразится на сотрудничестве ведомства с Украиной.

"Деятельность МВФ, процедуры подготовки документов, мониторинга и оценки не зависят от персоны руководителя Фонда. Решения принимаются в соответствии с утвержденной процедурой", - пишет Данилишин в Facebook.

Он пояснил, что главным директивным органом МВФ является совет управляющих фонда, в который входят по одному управляющему и одному заместителю управляющего от каждого государства-члена. А решение о предоставлении кредитов странам принимает Совет директоров МВФ - это коллегиальный орган.

"То есть, персонализировать проблему сотрудничества Украины и МВФ не стоит", - считает глава Совета НБУ.

Также Данилишин рассказал, когда может возобновиться сотрудничество с МВФ. Для этого, по его словам, Украине нужно после завершения выборов в Верховную Раду сформировать парламентскую коалицию, которая создаст правительство. Именно после появления нового Кабмина начнутся переговоры о новой программе кредитного сотрудничества с МВФ.

Напомним, саммит Евросоюза 2 июля выдвинул кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского Центрального Банка. В связи с этим Лагард в тот же день объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ. 16 июля она подала в отставку со своего поста в МВФ.

Также напомним, что ранее Владимир Зеленский пояснил, получит ли Украина очередной транш от МВФ.