Зеленский пояснил, получит ли Украина очередной транш от МВФ

Зеленский заверил представителей МВФ, что сотрудничество будет продолжено / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой МВФ в Украине Роном ван Роденом при участии главы Нацбанка Якова Смолия и министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, на которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

Дополняя слова президента Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

Читайте также"Негативный сценарий": эксперты спрогнозировали курс доллара без транша МВФ"До конца текущего года наша страна уплаты более пяти миллиардов долларов США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов пока 19,3 миллиарда долларов США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ - это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики", - отметил Смолий.

Представители МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной, но после парламентских выборов и уже с новым правительством. До этого времени представители Фонда будут проводить консультации по формированию новой повестки дня реформ.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовые после парламентских выборов, после того, как будет сформирован Правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", - подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Глава МВФ в Украине подчеркнул, что парламентские выборы могут стать новой возможностью для более эффективных преобразований в стране. Он также акцентировал на важности продолжения работы антикоррупционных органов - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 21 мая, на следующий день после инаугурации президента Владимира Зеленского, в Украину прибыла миссия МВФ.

Уже на следующий день, 22 мая, в Кабмине заявили, что МВФ отзывает миссию из Украины.