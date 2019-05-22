В ЕС объяснили, что будет с траншем от Европы в случае провала сотрудничества Киева с МВФ

Что будет с траншем от Европы в случае провала сотрудничества Киева с МВФ / Униан

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что сотрудничество Украины с МВФ является одним из условий получения Киевом второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

"МВФ — одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку", — цитирует его Униан.

Речь идет о транше от ЕС на сумму в 500 млн евро.

В то же время Мингарелли добавил, что есть и другие условия, реализация которых продолжается обсуждаться с украинскими властями.

Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан Евросоюз заявлял о том, что ЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформ. Позднее посол ЕС Хьюго Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украины в Европе.

Напомним, 21 мая, на следующий день после инаугурации президента Владимира Зеленского, в Украину прибыла миссия МВФ.

Читайте такжеМВФ спрогнозировал, насколько обвалится гривна до 2024 годаСреди главных требований МВФ к Украине – уравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

По итогам работы миссии должны были принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

Уже на следующий день, 22 мая, в Кабмине заявили, что МВФ отзывает миссию из Украины.

"МВФ, учитывая… роспуск Верховной Рады и несформированность нового правительства, прекратил миссию в Украине", – заявил министр Кабмина Александр Саенко.

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"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано. Сейчас представители миссии проводят встречи с членами правительства", – сообщила пресс-служба главы государства.