ЕС выделит Украине 1 млрд евро: куда и на каких условиях пойдут эти деньги

13 июня Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро.

Впрочем, радоваться рано. Это решение еще должен утвердить Совет ЕС. При этом предложение могут вернуть в парламент, если к документу внесут существенные поправки.

Даже если решение будет утверждено окончательно – его выполнение все равно продолжает зависеть от выполнения ряда требований в сфере борьбы с коррупцией и продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

Кроме того, стоит учитывать ряд важных нюансов.

Это кредит, а не помощь

"Это только называется помощью, а фактически – это кредит, но на очень льготных условиях, к тому же, он может даже быть списан через 15 лет. Это будет зависеть от наших успехов. Вспомним, Польше, например, совсем списывали финансовую помощь", – рассказал Фактам ICTV политический аналитик Олег Пономарь.

Выплаты пройдут двумя траншами – по 500 миллионов евро каждый. На поступление первого транша Украина рассчитывает уже к сентябрю.

Куда пойдут деньги

В отличие от траншей МВФ эти средства пойдут не в золотовалютные резервы Нацбанка, а на конкретные инфраструктурные проекты.

На каких условиях ЕС выделяет деньги

Первоочередным условием являлось принятия закона об Антикоррупционном суде. "Закон принят, поэтому Европарламент сразу проголосовал за предоставление одного миллиарда, однако МВФ еще ждет", – отметил Пономарь.

Второе условие (и для транша МВФ в том числе) – это рыночные цены на газ.

"То есть у нас для ЕС был только один маяк – Антикоррупционный суд. Венецианская комиссия сказала, что закон отличный – этого для Европарламента достаточно. А вот для МВФ остались только рыночные цены на газ", – уточнил аналитик.

Что требует МВФ

Теперь подробнее о ценах на газ.

"МВФ хочет, чтобы цены на газ устанавливали не чиновники, а честный рынок. Для этого нужно будет создавать конкурентную среду, но это должны быть свободные рыночные цены, и они должны быть одинаковыми для предприятий промышленности и для населения. Если мы это сделаем к осени, тогда МВФ может разблокировать нашу программу дальнейшего сотрудничества с ним", – считает Пономарь.

При этом все остальные требования (создание рынка земли или службы финансовых расследований) оставлены на после выборов, добавил он.

Ранее в НБУ объяснили, на что пошли в Раде ради транша МВФ. Очередного транша от МВФ в Нацбанке ждут к осени.