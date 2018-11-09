ЕС сокращает помощь Украине из-за провала реформ – еврокомиссар

В ЕС скептически оценили украинские реформы / Reuters

Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о том, что в связи с невыполнением всех условий Внешнего инвестиционного плана сокращается объем финансирования на поддержку отраслей украинской экономики.

"Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование. Мы имеем "Контракт реформ ради инвестиций". Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей. В частности, частного инвестирования для того, чтобы обеспечить поддержку, которая могла бы быть использована в дальнейшем. К сожалению, только одно условие выполнено. Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны. Этому мы не можем быть рады", - подчеркнул Хан во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

По словам еврокомиссара, ЕС отмечает определенный позитив в реформах здоровья, образования, децентрализации, пенсионной системы и приватизации.

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"Обычно эти реформы растягиваются во времени, но вам всего за год удалось достичь здесь важных результатов", - добавил европейский чиновник, передает УНИАН.

Напомним, накануне Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом, которое предусматривает предоставление Киеву финансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Как известно, МВФ требует от украинской власти борьбы с коррупцией, эффективного управления госфинансами, приватизации госпредприятий, надзора за работой банковской системы, реформы в сфере энергетики, а также преобразований в системе здравоохранения и социальной защиты.