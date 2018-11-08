Верховная Рада одобрила получение транша в 1 млрд евро от ЕС

Транш от МВФ уже в ближайшее время будет в Украине / 24 канал

Депутаты Верховной Рады большинством голосов ратифицировали кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом, которое предусматривает предоставление Киеву финансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, за данное решение проголосовали 242 народных депутата.

Отмечается, что Украина получит средства дважды – по 500 млн евро. Первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения сторонами внутренних процедур, обусловленных условиями сделки.

После выполнения Украиной ряда требований, весной 2019 года в страну поступит вторая часть транша.

#Рада8 приняла #ЗП0203 про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та #EU як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником, @NBUkrain як Фінансовим агентом Позичальника та #ЄС як Кредитором ?https://t.co/IusgCh91Tzpic.twitter.com/7cm5jpHkLC — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 8 ноября 2018 г.

Как известно, МВФ требует от украинской власти борьбы с коррупцией, эффективного управления госфинансами, приватизации госпредприятий, надзора за работой банковской системы, реформы в сфере энергетики, а также преобразований в системе здравоохранения и социальной защиты.

Как известно, в августе этого года Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 456,7 млн спецправа заимствования (СПЗ), что составляет около $606,8 млн.