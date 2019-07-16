Дембель Кристин Лагард: глава МВФ объявила об отставке

Кристин Лагард уходит из МВФ / УНИАН

Руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард завершает свою работу в Фонде. 16 июля, во вторник, глава МВФ официально подала в отставку.

"Я встретилась с Исполнительным советом и подала заявление об уходе из Фонда, которое вступит в силу 12 сентября 2019 года", - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте МВФ.

Лагард объяснила, что решила уйти с поста главы МВФ, так как получила предложение занять главное кресло в Европейском центральном банке (ЕЦБ). Лагард отметила, что ее отставка поможет ускорить процесс отбора нового главы МВФ.

Также стало известно, что исполняющим обязанности директора-распорядителя остается Дэвид Липтон.

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Напомним, ранее миссия МВФ рассталась с Украиной.

Также ранее Владимир Зеленский пояснил, получит ли Украина очередной транш от МВФ.