Уже официально: Миссия МВФ рассталась с Украиной

Миссия МВФ вернется после выборов в Раду / 24 канал

30 мая на официальном сайте МВФ появилась информация, что Миссия МВФ прекратила работу в Украине.

Специалисты Международного валютного фонда работали в Украине с 21 по 29 мая включительно.

"Специалисты МВФ провели очень продуктивные дискуссии с украинскими властями, в том числе с президентом Зеленским, о пересмотре Соглашения о резервных соглашениях Украины с МВФ. Команда МВФ готова вернуться в Киев, чтобы продолжить обсуждение, после предстоящих парламентских выборов, как только новое правительство прояснит свои политические намерения", - отметил глава Миссии Рон ван Роден, сказано в сообщении МВФ.

Отметим, что 22 мая, на следующий день после приезда, уже сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) досрочно прекращает работу украинской миссии. Эту информацию вначале опровергли, а потом подтвердил министр Кабмина Александр Саенко.

"МВФ, учитывая… роспуск Верховной Рады и несформированность нового правительства, прекратил миссию в Украине", – сообщил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пояснил, получит ли Украина очередной транш от МВФ.

Напомним, 21 мая, на следующий день после инаугурации президента Владимира Зеленского, в Украину прибыла миссия МВФ.