Танкеры идут в Украину: у Зеленского нашли замену дизтопливу из РФ

Андрей Герус уверяет, что альтернатива российскому топливу есть / Униан

Украинские АЗС и крупные потребители уже приготовились закупать топливо танкерами в связи с прекращением поставок нефтепродуктов из России.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус уведомил Министерство инфраструктуры о необходимости обеспечить слаженную работу портов и железнодорожного транспорта.

"К такому сценарию прекращения поставок мы готовы. На сегодняшний день некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, следующие в украинские порты. В понедельник, в 10 утра, в Министерстве инфраструктуры будет совещание, чтобы у нас была скоординированная позиция и эффективно работающая логистика портов и железной дороги, чтобы не возникало узких мест. Импорт из альтернативных источников будет замещать эти трубопроводные поставки, будет происходить диверсификация", – заявил Герус.

По словам представителя команды президента Владимира Зеленского, в Украине в ближайшем будущем не будет дефицита топлива или скачков цен. Импортеру Герус пригрозил антимонопольным разбирательством.

Как известно, 17 июля правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.