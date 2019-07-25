"Пристегните ремни": эксперт предупредил об остановке поставок дизтоплива из РФ

Дизельное топливо из России не хотят покупать импортеры / topgir.com.ua

Директор украинской консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн предрекает России проблемы с реализацией дизельного топлива на экспорт.

"По моей информации, пока на август график прокачки по трубе 0 (ноль). Но труба останавливается не по причине отказа россиян, а из-за нежелания клиентов покупать российский ресурс, который с 1 августа подорожает на 700-750 грн/т", - написал он в Facebook.

По словам эксперта, импортеры один за одним отказываются от закупок российского дизтоплива. Важным является также тот фактор, что рынок данного сырья перенаполнен и скопились значительные запасы, в частности, в Беларуси.

"Уверен, что труба заработает либо во второй половине августа, когда рынок подсохнет и цены подрастут либо уже сентябре. Рынок на пороге сезонного пика потребления, это всегда непросто, тем более что рост рынка ДТ за первое полугодие составил 8,2%. В августе-сентябре на ремонты становятся поочередно два белорусских НПЗ, а тут еще и прокруты с трубой. Будет интересно, пристегните ремни!" – отмечает Куюн.

Как известно, 17 июля правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Напомним, с 1 июня вступил в силу запрет РФ о ввозе в Украину российского газа и нефтепродуктов.