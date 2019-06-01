Запрет РФ на ввоз нефти: кто заработает на бензиновой войне

С 1 июня вступает в силу запрет РФ о ввозе в Украину российского газа и нефтепродуктов. В Кремле такое решение объяснили "ответной мерой". Мол, не могли стоять в стороне, когда украинский Кабмин расширил список запрещенных российских товаров.

Главред выяснил, как запрет повлиял на рынок нефтепродуктов и какую на самом деле цель преследует Российская Федерация.

Газ подскочил на треть

В апреле, когда стало известно о нововведении, эксперты объяснили нам, что нефть из Росси уже много лет не заходит к нам вообще. А вот что касается дизельного топлива и сниженного газа, то их доля в рынке Украины составляет порядка 40%.

Как результат, цены на сжиженный газ уже выросли на 30% по сравнению с торгами на минувшей неделе. По данным аукциона Украинской энергетической биржи, стоимость газа теперь - 24,421 гривны за тонну.

"Причиной стали ожидания участников рынка, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня по стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или транзитом через ее территорию. Это не было понятно сразу, и стало неприятным сюрпризом для поставщиков казахского продукта", - написал в Facebook директор по коммерческим вопросам Укргаздобычи Сергей Федоренко.

По его словам, следующим шагом может стать рост цен на топливо у всех операторов.

Лукойл и Роснефть

Впрочем, в России уточнили, решение о запрете ввоза нефтепродуктов распространяется не на всех. Разрешения на продажу все же получат определенные операторы рынка. 29 мая в российских СМИ проскочила информация, что уже два участника обзавелись такими бумагами.

"Это ресурсы самарской и уфимской группы заводов Роснефти, дизтопливо из которых поступает по трубопроводу на терминал в Новограде-Волынском. И ресурсы Волгоградского НПЗ Лукойл, которые едут в Украину железнодорожным транспортом", - пишут в российских СМИ. Но официального подтверждения этому нет.

О решении России стало известно в конце апреля, то есть у операторов украинского топливного рынка был почти месяц, чтобы перестроиться и переформатировать свои импортные поставки, чтобы не зависеть от РФ.

"Действительно, учитывая постановление РФ, операторы рынка, у которых была возможность, задействовали пути диверсификации для поставок на свои сети. Нам известно, что до сегодняшнего дня официальные разрешения на поставку нефтепродуктов не получили ни Лукойл, ни Роснефть. Более того, Туркменистан и Казахстан тоже пока приостановили поставки дизельного топлива через территории РФ, потому что с этими разрешениями пока не ясно, как все будет работать", - объясняет нам президент ассоциации Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук.

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По его словам, в РФ вероятнее всего сложилась ситуация, как и всегда, постановление издали, а процедуры нет.

"Помимо запрета, в России еще и поменяли орган, который выдает разрешение на экспорт в Украину. Раньше этим занималась Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, подведомственному Минобороны, теперь – Министерство экономического развития", - уточняет Косянчук.

По его словам, неразбериха и повлияла на рыночную цену скрепленного газа. Но прогнозировать, как будут развиваться события дальше, сложно. А вот что касается стоимости нефтепродуктов, то на цене может отразится еще и курс доллара, который в последние дни резко подскочил.

"К сожалению, тенденция падения стоимости гривны не позволит снизить цену. А насколько повысится, опять-таки будет зависеть от ситуации с экспортом и транзитом через территорию РФ. То есть, пока оснований для оптимизма нет, ведь сейчас идет "золотой сезон" по потреблению топлива, оно существенно увеличилось. И если спроса на рынке будет больше, чем предложений, то цены поползут вверх. Но все может сложиться и оптимистично", - прогнозирует эксперт.

Попытка монополизировать рынок

Экономист Борис Кушнирук говорит, что повышение курса доллара к гривне может провоцировать подорожание стоимости нефтепродуктов.

"Это очевидно, потому что мы импортируем нефть. Но стоимость зависит от внешнего рынка, и сейчас мировая цена пошла вниз. И этот фактор может ограничить возможности для роста цены в Украине", - допускает Кушнирук.

Что касается запрета России о ввозе нефтепродуктов, объясняет эксперт, то эта продукция относится к сырьевым товарам, что позволяет использовать теневые схемы без географической привязки.

"Когда речь идет о сырье, то оно не имеет национальности. И в сложившейся ситуации будет возить не российская компания, а какая-нибудь лихтенштейнсткая, это создаст впечатление, что РФ уже ни при чем. А на самом деле, как и в истории с сжиженным газом, поставки были сознательно монополизированы через компании, связанные с Виктором Медведчуком. Таким образом был создан механизм, чтобы полученный доход политик мог направлять на свою деятельность в Украине, а помогали ему в этом россияне. И возможно, политику сейчас не хватает денег, поэтому он предложил монополизировать рынок не только газа, но и нефтепродуктов. И торговля возобновится через офшоры, где фамилия политика звучать не будет, но все средства пойдут на работу его политической силы", - допускает экономист.

На рынке все спокойно

В Антимонопольном комитете уже предупредили операторов рынка - за ценами будут следить. И если найдут нарушения, то накажут.

"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится из Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация напрямую зависят от стабильности поставок горючего из указанных стран. Это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами, может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок. АМКУ будет внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В случае выявления таких нарушений будем принимать меры в соответствии с действующим законодательством", - говорят в АМКУ.

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В пятницу, 31 мая, на автозаправках цена на бензин была такая же, как и неделю назад. В Киеве средняя стоимость литра А-95 - 30,23 грн., А-92 – 29,20 грн. А вот дизельное топливо подешевело. Если еще 20 мая литр солярки стоил 29,60 грн., то вчера цена на этот продукт была 29,43 грн. Что касается автомобильного газа, то за неделю он подорожал на 35 копеек – с 13,05 грн. до 13,40 грн.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн уверен – повода для паники нет.

"На украинском рынке все спокойно. Поставщики топлива из России заверяют, что получили разрешения от РФ, и с 1 июня будут продолжать работать в плановом режиме. Никаких тревожных сигналов нет, поэтому я не думаю, что что-то поменяется. Что касается газа, то у него специфический рынок, который не коррелируется с ценами на нефть, дизельным топливом или бензином. И его колебания определяют несколько иные факторы. По газу действительно имел место скачок оптовых закупочных цен, в том числе и на ажиотаже, связанном с российским нововведением. К примеру, казахский газ идет через территорию России, где пока не дают подтверждения для прохождения этого ресурса через РФ. И этот вопрос тоже должен решиться 1 июня. Многие эксперты считают, что все будет нормально. Но надо дождаться, чтобы посмотреть, как все сложится", - сказал нам Куюн.