Бензиновая подножка от РФ, цены на газ и лишние выходные: что ждет украинцев в июне 2019

31 мая 2019, 07:15

Главред проанализировал, что меняется в Украине с 1 июня 2019 и какие сюрпризы поджидают нас в первом месяце лета.

бензин, АЗС, автозаправка
Что ждет украинцев в июне 2019 / WOG

Сразу несколько подорожаний ждет украинцев в июне 2019. И наиболее неприятный сюрприз – это новая цена бензина.

Новая цена на бензин из-за санкций РФ

РФ с 1 июня 2019 года устанавливает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а 23 апреля Беларусь уже приостановила экспорт нефтепродуктов в нашу страну.

При этом в АМКУ напомнили, что 80% нефтепродуктов ввозится в Украину из Беларуси и РФ.

Главред выяснил у экспертов, каких ценовых скачков ждать теперь украинцам.

В частности, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил Главреду, что для полного "переключения" на новые источники необходим всего лишь месяц.

Однако в этот период цена на бензин и дизтопливо может вырасти в среднем на 1-1,5 грн/л, а сжиженный газ подорожает на 2 грн/л.

В то же время аналитик не исключает и того, что они будут находиться на своем прежнем уровне.

Тариф на газ

С 1 июня 2019 года минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей снизят.

Как сообщили в Нафтогазе, по сравнению с маем, цены снизятся на 7,9% – с 7558 грн за тысячу кубометров до 6963,6 грн.

В то же время максимальные цены для промпотребителей с 1 июня будут снижены на 7,6% – до 7707,6 грн с 8337 грн за тыс. кубометров газа.

Нафтогаз уже менял цену в середине мая. Так, 14 мая НАК сообщил, что новая цена почти на 245 грн или 4% ниже той, что действовала в апреле. Она составит 5990 грн за тысячу кубов – без учета стоимости доставки и НДС.

В то же время энергетический эксперт, сооснователь Института энергетический стратегий Юрий Корольчук рассказал Главреду, что цена на газ в мае во всех регионах будет разная – от 7737 грн до 8432 грн.

В частности, для потребителей Одесской области цена на газ с 1 июня 2019 года подскочит с 7,999 грн до 8,379 грн за куб, сообщила пресс-служба Ассоциации газового рынка Украины.

"И все благодаря "абонплате" за газ, которую Нафтогаз и Укртрансгаз установили на свою услугу по транспортировке газа – 157,19 грн. Ранее для каждого региона была своя ставка. А вот тарифы на распределение газа для облгазов не изменяются и действительно в течение последних трех лет является убыточным", – пояснил он.

Тариф за газ в Украине с 1 июня 2019

Напомним, тарифы на газ с 1 мая 2019 для населения Украины уменьшились: новая цена утверждена на уровне 8247 грн за тысячу кубометров вместо 8550 грн ранее.

Подорожание паспортов

Паспорта цена также растет: с 1 июня решение Кабмина о новой стоимости административных услуг и бланков для оформления паспортов вступает в силу. Речь идет как о внутренних (ID-карта), так и о загранпаспортах.

Старая стоимость бланков и услуг сохраняется для всех, кто сдал документы на паспорта до 1 июня.

Загранпаспорт в среднем подорожает на 100 грн. За оформление до 20 дней придется выложить 682 грн вместо 557,32 грн, за 7 дней – 1034 грн вместо 810,32 грн.

На 76 грн вырастет цена ID-карты – 345 грн вместо прежних 279. За ускоренную процедуру придется отдать 471 грн (раньше – 368 грн).

Изменения в Укрзализныце

Укрзалізниця с 1 июня:

  • уберет ковры из региональных экспрессов и поездов Интерсити;
  • назначит дополнительные маршруты из крупных городов на морские курорты.

Выходные в июне 2019

Украинцы будут отдыхать 17 июня28 июня, а также 29 и 30 июня. Подробнее читайте в нашем материале Выходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019.

Погода в июне 2019

Ранее синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.

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