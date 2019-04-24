Нефтяной кризис: что будет с ценами на бензин и газ и где Украина может найти альтернативные источники

24 апреля 2019, 07:15

Украина из-за нефтяного эмбарго России может как выиграть, так и проиграть.

бензин, АЗС, горючее, заправка
Бензин в Украине в ближайшие недели может подорожать / sevdon.net

8 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ с 1 июня 2019 года устанавливает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Это заявление вызвало немалый резонанс, тем более в условиях, когда в нашей стране еще не закончилась президентская гонка.

Как этот шаг Москвы ударит по украинскому рынку топлива, насколько это может поспособствовать росту цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ? И готова ли наша страна к быстрому поиску и переориентации на альтернативные источники топлива?

ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВЫ

В Министерстве экономического развития и торговли Украины практически сразу ответили на эти вопросы, но лишь в ключе того, что чиновники будут серьезно изучать альтернативу российским поставкам. То есть пока что вразумительного ответа это министерство не предоставило.

Представитель команды кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского Андрей Герус также прокомментировал ситуацию. По его мнению, новая власть будет искать альтернативу, организовав поставки из Польши и стран Балтии.

Для начала отметим, что Украина покупает у РФ до 40% дизельного топлива и сжиженного газа. Так что им замену придется искать довольно серьезно.

Еще один "гром среди ясного неба" грянул 23 апреля – Белорусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, среди которых, как известно "львиная" доля приходится на различные бензины. Основной причиной этого, по мнению заместителя генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергея Гриба, является низкое качество поставляемого сырья из России. Не является ли это своеобразным политическим шагом РБ, чтобы в паре с Россией "добить" Украину окончательно?

Читайте такжеЭксперт оценил риски скачка цен на АЗС после "нефтяного" запрета РФКак отметил Главреду директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, никакой политики в беларусском вопросе нет, а российская нефть, которая в последнее время поставлялась в эту страну и другие государства Европы, действительно была очень низкого качества.

"Вообще ни с Беларусью, ни  с Россией я считаю, что проблем у Украины нет. У нас рынок поставок нефтепродуктов уже частично диверсифецирован. Даже, если по дизельному топливу не произойдет замещения российского топлива на беларусское, то мы можем полностью перейти на так называемые морские поставки из различных стран мира и резко увеличить переработку нефти на Укртатнафте (это единственное украинское предприятие, которое производит автомобильное топливо). Тоже самое могу сказать и о сжиженном газе – замещение может эффективно произойти по морю из Казахстана или других стран (в железнодорожных вагонах)", - сказал Куюн.

Следует добавить, что 70% импортируемого сжиженного газа, который ввозится в Украину по железной дороге, пока что поступает из России

СКАЧКИ ЦЕН НА БЕНЗИН БУДУТ НЕПРОГНОЗИРУЕМЫМИ

Эксперт считает, что для полного "переключения" на новые источники необходим всего лишь месяц, правда именно в этом временном промежутке цены на топливо в Украине будут непрогнозируемыми.

Например, на дизтопливо и бензин цены могут вырасти в среднем на 1-1,5 гривны за литр, а сжиженный газ станет дороже на 2 гривны за литр. В тоже время аналитик не исключает и того, что они будут находиться на своем прежнем уровне: 

Ничего страшного не произойдет, нужно сохранять спокойствие и потерпеть, зато через непродолжительное время мы получим полностью диверсифицированный независимый от России рынок со своей нефтепереработкой.

Действительно, например, мощности единственного отечественного завода – Укрататнафты - сегодня заполнены меньше чем на четверть и завод в сложившейся ситуации может значительно нарастить объемы переработки нефти и выпуска нефтепродуктов.

Однако энергетический эксперт Дмитрий Марунич далеко не так радужно смотрит на такое быстрое решение проблемы обеспечения нефтепродуктами украинских потребителей.

"Поставлять, например, тот же сжиженный газ в Украину очень сложно. Часто у Укрзализныци нет необходимого количества вагонов. Если с Россией пока все более-менее налажено, то при поиске другого источника могут возникнуть большие проблемы по его транспортировке по железной дороге.  Что касается украинского производства топлива - да, Укртатнафта может работать в полную силу, но здесь вопрос в том, где найти такое большое количество сырой нефти и опять-таки поставить ее на завод", - сказал эксперт в комментарии Главреду.

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Марунич также считает, что дизтопилово, бензин и сжиженный газ подорожают значительно - возможно увеличение цен на 15% и больше. И именно логистическое "плечо" поставок при завозе и особенно  не в относительной близости к Украине, в достаточной степени увеличивает стоимость конечного продукта.

Другие эксперты уверяют, что увеличение расстояний для транспортировки топлива в Украину не оказывает такого сильного влияния на цены. Тем более что, например, тот же сжиженный газ мы можем покупать у Польши, которая является нашим соседом.

Что и как будет дальше на рынке украинских нефтепродуктов, мы сможем узнать уже в ближайшие недели.

Олег Громов

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Россия нефть топливо бензин Сергей Куюн Дмитрий Марунич Украина Андрей Герус
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