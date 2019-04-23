Беларусь остановила поставки топлива в Украину

23 апреля 2019, 10:37

Минску пришлось приостановить экспорт нефти из России.

нефть, Россия
Из-за поставок некачественной нефти экспорт РБ в Украину и Польшу прервался / Reuters

Республика Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в ряд стран, в том числе и в Украину из-за проблем с поставками нефти из России.

Также остались не у дел Польша и страны Балтии.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива на Украину, в Балтию и Польшу… На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - заявил замглавы Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

По его словам, причиной задержек стали поставки некачественного сырья.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как ударит по Украине "нефтяной" запрет КремляРанее белорусские компании сообщили о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Концерн Белнефтехим сообщал, что ремонт оборудования на Мозырском НПЗ, пострадавшего из-за некачественного сырья, может занять до полугода, а ущерб исчисляться десятками миллионов долларов.

21 апреля Беларусь ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России.

Ранее Россия объявила о запрете с 1 июня 2019 года экспорта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.

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Россия нефть Беларусия Украина
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