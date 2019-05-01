В Украине с 1 мая изменились цены на газ для населения / Униан

Тарифы на газ с 1 мая 2019 для населения Украины уменьшились: новая цена утверждена на уровне 8247 грн за тысячу кубометров вместо 8550 грн ранее.

В Нафтогазе отметили, что новый механизм предусматривает следующий подход к формированию цены: цена для населения снижается, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении Кабмина от 19.10.18 №867, и остается прежней – если же рыночная цена вырастет.

Подробнее читайте в нашем материале Субсидии, пеня за долги ЖКХ, цена на газ и мобильные номера: что меняется в Украине с 1 мая.

Напомним, что Кабмин также разработал документ, который установит максимальный размер абонплаты на коммунальные услуги. Кроме того, с 1 мая за несвоевременную оплату услуг ЖКХ начнут начислять пеню.

Премьер Владимир Гройсман и глава Нафтогаза Андрей Коболев согласовали цены на газ на май в середине апреля. Разработан новый механизм определения регулируемой цены на газ.