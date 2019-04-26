Субсидии, пеня за долги ЖКХ, цена на газ и мобильные номера: что меняется в Украине с 1 мая

Что меняется в Украине с 1 мая / Униан

На носу 1 мая.

Оно затерялось в круговерти майских праздников 2019, поэтому отдыхающие украинцы, возможно, заметят нововведения не сразу. Однако нововведения с 1 мая 2019 года будут – и весьма важные.

Монетизация субсидий

Стартует второй этап монетизации субсидий. Он коснется всех, кто субсидию получает не первый год.

Читайте такжеНа майские праздники украинцев ждут магнитные бури: как уберечьсяИм нужно в мае подать в свое управление соцзащиты декларацию о доходах и заявление на монетизацию. Далее схема такая же, как и на первом этапе: Ощадбанк оплачивает коммунальные счета субсидией украинца, а все, что субсидией не покрылось – доплачивает сам человек. Сумма остатка опять-таки указывается в SMS.

Кроме того, проверить размер субсидии, оплаченные услуги и остаток на счету можно будет в личном кабинете. Подробнее читайте в нашем материале Монетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки люди.

Тарифы на газ

С мая цена на газ для населения понизится, но радоваться рано: очередное повышение просто перенесли на осень.

Премьер Владимир Гройсман и глава Нафтогаза Андрей Коболев согласовали цены на газ на май. Разработан новый механизм определения регулируемой цены на газ.

Ранее НАК Нафтогаз Украины попросил Кабинет министров Украины снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая 2019 года.

Тем временем заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб уже объявил, что ранее планировавшееся в мае повышение цен на газ для населения на 15% произойдет осенью.

"Осенью тарифы вырастут на 15%", – подчеркнул он.

Абонплата на коммунальные услуги и пеня за долги

С 1 мая за несвоевременную оплату услуг ЖКХ начнут начислять пеню – 4% годовых, то есть порядка 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Пеня будет насчитываться с 20 числа месяца.

Так, при долге в 1000 грн ежедневная пеня составит 10 копеек.

Также ожидается отключение жилищно-коммунальных услуг за долги.

Кроме того, Кабмин разработал документ, который установит максимальный размер абонплаты на коммунальные услуги, который высчитывается по формуле: минимальная зарплата × 2,58 × коэффициент расхода. При этом коэффициент расхода для горячей воды и тепла – 0,004; для холодной воды – 0,0035; на вывоз мусора – 0,0015.

Максимальная абонплата на тепло и горячую воду в 2019 году составит 43 грн, на холодную воду – 37,6 грн, на вывоз мусора – 16,1 грн.

Смена оператора без смены номера

Украинцы смогут менять мобильного оператора, оставляя при этом свой старый абонентский номер, уже с 1 мая.

Стоит отметить, что в Украине услуга внедряется на 3 года позже утвержденного графика и на 20 лет позже, чем в других странах.

Как сменить оператора, сохранив номер в Украине (подробнее смотрите в видео выше):

Как сменить оператора, сохранив номер в Украине / ITC.ua

Порядок прохождения техосмотра

С 1 мая владельцы авто после прохождения техосмотра вместе с бумажным бланком с данными о результатах техосмотра начнут получать самоклейную RFID-метку радиочастотной идентификации. Крепить ее нужно будет к лобовому стеклу.

Правоохранители при проверках будут считывать метки специальными устройствами.