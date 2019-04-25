Новый рост цен: украинцев предупредили об очередном подорожании газа

25 апреля 2019, 15:33

Прогноз НБУ опирается на тенденцию снижения цен на газ на европейском рынке.

Газ монеты
Осенью тарифы на газ вырастут на 15% / УНИАН

Ранее планировавшееся в мае повышение цен на газ для населения на 15% произойдет осенью.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, комментируя соответствующий прогноз НБУ.

"Осенью тарифы вырастут на 15%", - подчеркнул он.

Сологуб пояснил, что новый прогноз опирается на тенденцию снижения цен на газ на европейском рынке, благодаря которым среднегодовой разрыв с ценами в Украине сократился.

Представитель Нацбанка добавил, что прогноз повышения цен на газ в следующем году снижен до 7% с 18%, прогнозируемых ранее.

Напомним, ранее команда Владимира Зеленского обратилась к Нафтогазу с призывом снизить цены на газ для населения.

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Как известно, накануне Владимир Гройсман и Андрей Коболев согласовали цены на газ на май. Разработан новый механизм определения регулируемой цены на газ.

Ранее НАК Нафтогаз Украины попросил Кабинет министров Украины снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая 2019 года.

По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, украинцы переплачивают за газ. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн за тысячу кубометров, а население платит по 8550 грн.

С 1 апреля 2019 года Нафтогаз снизил цены на газ с 8,55 грн за куб. м до 8,38 грн за куб. м. 

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НБУ газ цена повышение цены на газ
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