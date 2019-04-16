Стало известно, когда украинцы смогут менять оператора без смены номера телефона

Украинцы смогут менять оператора без смены номера телефона / hyser.com.ua

Украинцы смогут менять мобильного оператора, оставляя при этом свой старый абонентский номер, уже с 1 мая.

Эксперты уже отметили, что тем самым абоненты смогут косвенно влиять на тарифы операторов и предоставление услуг: если на повышение тарифов они станут реагировать массовым переходом к другому оператору, это потенциально должно заставить операторов осторожнее пересматривать свою тарифную сетку.

Как пишет Зеркало недели со ссылкой на Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, все крупнейшие операторы мобильной связи готовность к запуску услуги уже подтвердили.

Стоит отметить, что в Украине услуга внедряется на 3 года позже утвержденного графика и на 20 лет позже, чем в других странах.

Напомним, в марте 2019 Vodafone снова поднял тарифы. Мобильный оператор поменял условия тарифов SuperNet и Family Plus.