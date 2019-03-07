В марте Vodafone снова задирает тарифы: названа причина

Водафон повышает тарифы 2019 / newsbomb.gr

Vodafone Украина снова повышает тарифы: меняются условия тарифной линейки Vodafone SuperNet (с 22 марта 2019) и пакета Family Plus (с 15 марта).

Абонентам будут предоставлять больше минут для звонков по Украине, увеличат объем трафика и изменят расчетный период с 4 недель на месяц.

Сначала клиенты мобильного оператора узнали об изменениях из разосланных компанией смс, а теперь официальное подтверждение этому появилось и на сайте оператора.

Читайте такжеДуш вместо ванны: сколько придется платить украинцам за тепло и воду по новым тарифам 2019Теперь обладатели тарифа Vodafone SuperNet Start вместо 65 грн за четыре недели будут платить 80 грн в месяц. Количество пакетных минут повысят с 65 минут до 80 минут, трафика так и остается 4 ГБ.

Абонплата Vodafone SuperNet Pro вместо 85 грн за четыре недели вырастет до 110 грн в месяц. При этом количество пакетных минут станет больше – со 100 минут до 120 минут, объем трафика – с 8 ГБ до 10 ГБ.

Самым дорогим тарифом останется Vodafone SuperNet Unlim: здесь со 115 грн за четыре недели абонплата вырастет до 150 грн в месяц. Вместо 150 минут по Украине абоненты смогут разговаривать 200 минут, трафик – как и раньше – безлимитный.

Аналогично поменяются условия и в тарифе Vodafone Family Plus, где абонплата поднимается с 50 грн до 70 грн, количество минут – с 30 минут до 60 минут, а трафика – с 500 МБ до 1 ГБ.

В компании напомнили, что в каждом пакете есть возможность подключить услугу "Год без абонплат", чтобы сохранить текущую стоимость пакета на 365 дней:

для пакета SuperNet Start – за 715 грн,

для SuperNet Pro – 935 грн,

для SuperNet Unlim – 1265 грн,

для Family Plus – 400 грн в год (до 14 марта).

Напомним, с 1 августа уже поднимал тарифы Vodafone Украина – на этот раз для корпоративных абонентов, причем в 1,5-2 раза. Одновременно оператор закрыл две линейки тарифов: "Офис 30+/50+/90+/150+", "Офис 10/20/30/40/50/80/90". Цены для абонентов этих тарифов вырастут более чем вдвое.