"Киевстар" приступил к запуску 4G: как проверить поддерживает ли телефон этот стандарт

С 6 апреля высокоскоростной мобильный интернет от оператора есть в 20 городах.
Вслед за "Vodafone Украина" и lifecell, которые запустили 4G-связь в конце марта, о работе сети 4G объявил и "Киевстар".
Отставание от конкурентов "Киевстар" ранее объяснил необходимостью дождаться всей разрешительной документации, а также потребностью провести дополнительные настройки сети.
"В 20 населенных пунктах было установлено более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц. Места для их установки были выбраны, исходя из степени загруженности 3G сети. Поскольку частоты диапазона 2600 МГц имеют небольшой радиус действия, покрытие будет не сплошным", — сообщили в компании 6 апреля.
Теоретически максимальная скорость может составлять до 300 Мбит/с, объяснили в компании, однако в реальности, при загруженных базовых станциях, скорости будут на порядок меньше.
"Настоящий опыт использования 4G абоненты смогут получить летом, когда мы запустимся в диапазоне 1800 МГц", – рассказал президент "Киевстар" Петр Чернышов.
Связь нового поколения заработала в таких городах:
- Киев,
- Днепр,
- Одесса,
- Львов,
- Харьков,
- Тернополь,
- Винница,
- Ужгород,
- Хмельницкий.
Также покрытие распространяется на курорты и пункты пересечения границ, это:
- Затока,
- Каролино-Бугаз,
- Кирилловка,
- Ясиня,
- Поляниця,
- Чоп,
- Рава-Русская,
- Старовойтово,
- Краковец,
- Устилуг,
- Шегини.
Полную карту покрытия можно посмотреть на сайте оператора.
Первые сообщения от абонентов о начале работы 4G начали поступать еще с 13:00 сегодняшнего дня, однако официально компания объявила о запуске сети лишь ближе к вечеру.
Чтобы проверить, поддерживает ли этот стандарт ваш смартфон и будет ли работать с ним SIM-карта, абонентам "Киевстара" нужно набрать *245*5# и *245*4# соответственно.
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