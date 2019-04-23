Майские праздники 2019: все – от выходных и графиков работы до рецептов шашлыка и маринада / 1zoom.ru

Выходные на майские праздники 2019 в Украине будут не длинными, но отдохнуть украинцы успеют. Было бы желание.

Главред собрал в одном материале все, что может помочь с организацией отдыха на майские 2019: сколько отдыхаем и когда, как работают банки на майские праздники, график работы Укрпочты и Новой Почты, как быстро замариновать шашлык и сделать вкусный маринад – мы постарались не пропустить ничего важного.

Выходные в мае 2019: Украина отдыхает на День труда и День Победы

Всего два дополнительных выходных в мае 2019 положено жителям Украины – 1 мая и 9 мая. При этом 11 мая, в субботу, украинцам придется отдавать "должок" за выходной 30 апреля. Подробнее читайте в нашем материале Как отдыхаем на майские 2019: сколько выходных положено украинцам в мае.

График работы Новой Почты на майские праздники 2019

С 27 апреля по 10 мая 2019 отделения Новой Почты и их курьерская доставка работают по такому графику:

27 апреля – по обычному субботнему графику;

– по обычному субботнему графику; 28 апреля – выходной;

– выходной; 29 апреля – с 9:00 до 16:00;

– с 9:00 до 16:00; 30 апреля – по обычному субботнему графику;

– по обычному субботнему графику; 1 мая – с 09:00 до 16:00;

– с 09:00 до 16:00; 2 мая – по обычному графику работы в будний день;

– по обычному графику работы в будний день; 8 мая – по обычному графику работы в будний день;

– по обычному графику работы в будний день; 9 мая – с 09:00 до 16:00;

– с 09:00 до 16:00; 10 мая – по обычному графику работы в будний день.

График работы Укрпочты на майские праздники 2019

Укрпочта не будет работать 1, 2 и 9 мая.

По обычному графику производственные подразделы предприятия работают 30 апреля, а также 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая.

А 3 и 10 мая остаются в режиме работы как в воскресенье.

С графиком работы конкретных отделений на майские праздники 2019 можно ознакомиться здесь.

Как работают банки на Пасху и майские праздники 2019

Нацбанк уже утвердил, как работают банки на Пасху и майские, в частности, определен график работы ПриватБанка и график работы Ощадбанка.

Например, с 29 апреля по 1 мая включительно финучреждения не работают. 30 апреля они отработают позднее – в субботу, 11 мая.

Как работают банки на Пасху и майские праздники 2019

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.

Подробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.

Погода на майские праздники

С 29 апреля по 1 мая ожидается, что атмосферный фронт пройдет по всей территории Украины, и будут небольшие грозовые осадки. С прохождением этого атмосферного фронта температура воздуха несколько снизится, на 2-4 градуса.

Также в мае возможны новые заморозки, предупредила ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня. Подробнее читайте в нашем материале Погодные сюрпризы после Пасхи: синоптик предупредила украинцев о майских морозах.

А вот астролог Влад Росс рассказал Главреду, что украинцев ждут очень теплые апрель и майские праздники. Подробнее читайте в материале Астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году.

Майские праздники: куда поехать

К примеру, можно выбраться заграницу:

Читайте такжеПасха и майские 2019: в Укрзализныце рассказали, сколько и куда добавят поездов

Как мариновать шашлык и лучшие маринады

Ну какие же майские без шашлыков? Биохимик Глеб Репич рассказал о самых популярных рецептах маринадов. Он пояснил, какие компоненты маринада действительно смягчают мясо, а какие могут испортить все блюдо. Можно замариновать мясо даже в пиве и ананасовом соке.

Чаще всего маринуют шашлык в кислых маринадах: уксусе, лимонном соке, белом вине и пр. Тут главное – не передержать в нем мясо! Время маринования (все зависит от качества и "старости" мяса, но обычно таймлайн такой):

шашлык из свинины – минимум 2-3 часа, оптимально – 6-8 часов;

шашлык из баранины – до 10-12 часов;

шашлык из говядины – порядка 10-20 часов;

шашлык из телятины или шашлык из курицы – как со свининой.

Маринад для шашлыка универсальный:

лук репчатый — 0,5 кг из расчета на каждые 2 кг мяса;

сок лимонный свежевыжатый — 1 ст. л. из расчета на каждый 1 кг мяса;

перец черный молотый — 1 ч. л. на 1 кило мяса;

пряности — по вкусу: от розмарина и имбиря до смеси "Итальянские травы", чаще всего кладут чеснок, лавровый лист и базилик;

соль — по вкусу: при этом гурманы не солят сам маринад – а уже мясо непосредственно перед отправлением на огонь.

Рецепт шашлыка: как приготовить безопасный для здоровья, но вкусный шашлык

О хитростях продавцов готового замаринованного шашлыка рассказала профессор, доктор технических наук, декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Лариса Баль-Прилипко. К примеру, она объяснила, какой должна быть минералка для маринада:

А вот как приготовить шашлык своими руками, рассказал Руслан Сеничкин.

Вам понадобится:

мясо – 2 кг,

мед – 2 ст. л.,

соевый соус – 3 ст. л.,

имбирь – 30 г,

кунжутное масло – 2 ст. л.,

специи по вкусу.

Как готовить:

Еще одна обалденная закуска – мясо на гриле – крылышки Баффало:

Как уберечься от клещей

Пик активности клещей в Украине прогнозируют как раз на Пасху и на майские праздники.