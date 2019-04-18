Погодные сюрпризы после Пасхи: синоптик предупредила украинцев о майских морозах

Украинцев предупредили о майских заморозках / lenta-ua.net

Несмотря на то, что в Украине на Пасху прогнозируется теплая погода с температурой воздуха до +20 градусов, в мае возможны новые заморозки.

По словам ведущего синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Голени, уже на выходных и в начале следующей недели погода улучшится, при этом воздух прогреется до +15 градусов.

Как уточнила синоптик в комментарии ТСН, после 23 апреля потепление до +20 градусов ожидается на западе Украины, а к Пасхе такая температура установится уже по всей стране.

Вместе с тем в мае стоит ожидать возвращения в Украину заморозков.

Напомним, ранее синоптики дали неожиданный прогноз погоды до конца весны.