Дожди со снегом и морозы в мае: синоптики дали неожиданный прогноз до конца весны

Снег, ветер, штормовое предупреждение / khersonline.net

По данным Украинского гидрометцентра, в пятницу, 12 апреля, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

Ночная температура составит 6-11°, днем 14-19°, в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях существенных осадков не ожидается.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, температура ночью составит 2-7° тепла, причем в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°. Днем столбики термометров поднимутся до 8-13° тепла. Кроме того, заморозки до 2 градусов мороза ожидаются и в Карпатах.

Синоптики прогнозируют в Киеве и Киевской области 12 апреля облачную погоду. Ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м /с.

Температура ночью в столице 6-8° тепла, днем 9-11°; по области ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

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В течение 15-16 апреля в столице существенных осадков не ожидается. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 4-9° тепла.

В то же время по словам народного синоптика Леонида Горбаня, в северных областях в начале следующей недели на грунте возможны заморозки.

По данным синоптика, они могут повторяться и в мае до конца месяца. Горбань подчеркнул, что после Пасхи всегда приходит похолодание на девятый, семнадцатый и тридцать третий дни — на севере и востоке оно может сопровождаться заморозками.

Он прогнозирует, что на следующей неделе с 17−18 апреля ожидается потепление — до 21 тепла. Но после 21 апреля погода опять испортится.

"Обычно с Вербного воскресенья всю Страстную неделю до Пасхи дожди и ветры приносят прохладу. На Пасху же должно быть сухо, солнечно и тепло — до 22−24 градусов", — говорится в прогнозе Горбаня, опубликованном Фактами.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в апреле.