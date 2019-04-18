Столбики термометров ползут вверх: синоптик порадовала украинцев новым потеплением

Синоптик порадовала украинцев новым потеплением / motto.net.ua

С понедельника, 22 апреля, в Украине стоит ожидать потепления, рассказала синоптик Наталья Диденко.

При этом 22-24 апреля максимальная температура воздуха в большинстве областей поднимется до +15...+23 градусов, сообщила она в своем блоге.

Вместе с тем 19-21 апреля в Украине она прогнозирует сильный северо-восточный и северный ветер. Температура воздуха постепенно будет повышаться, в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +11...+16 градусов.

В день второго тура выборов, 21 апреля, теплее всего будет в западных областях - до +15...+19 градусов.

При этом 19 и 20 апреля существенные осадки в Украине маловероятны, 21 апреля периодические дожди пройдут на западе и севере Украины.

Диденко подчеркнула, что в начале следующей недели в большинстве областей Украины ожидаются периодические дожди. Осадки будут чередоваться с прояснениями и уже 23 апреля прекратятся.

wetteronline.de

В Киеве до конца текущей недели сохраниться прохладная погода. Ночью столбики термометров покажут +2...+5 градусов, в течение дня до +11...+14 градусов. Существенные осадки маловероятны, лишь 21 апреля, в воскресенье, увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь.

В начале следующей недели в Киеве максимальная температура воздуха постепенно повысится до +20...+22 градусов. Ночью температура составит около +6...+11 градусов.

Напомним, ранее Диденко спрогнозировала, когда прекратятся дожди.