Антициклон Katharina выгонит из Украины дожди — синоптик

17 апреля 2019, 14:25

В четверг в столице будет умеренно тепло, отметила эксперт.

Синоптик спрогнозировала, что в четверг антициклон выгонит дожди из Украины
В четверг антициклон выгонит из Украины дожди, спрогнозировала синоптик / sunhome.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в четверг, 18 апреля, антициклон Katharina "подвинет дожди вон" из Украины.

В четверг осадки ожидаются в западных областях нашей страны, возможна влажная погода в Одесской области, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, 18 апреля в Украине потеплеет, днем температура воздуха составит +11… +15 градусов.

"В Киеве завтра без осадков и около +12…+14 градусов. В дальнейшем в столице есть вероятность периодических дождиков, будет умеренно тепло", — отметила Диденко.Читайте такжеСиноптик дала прогноз по Украине на Вербное воскресенье и второй тур выборов 2019

Ранее в Украинском гидрометцентре предупреждали, что в ночь на 19 апреля в некоторых областях нашей страны будут сильные заморозки в воздухе, также в ряде регионов прогнозируются заморозки на почве.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине существенно потеплеет — до +20-22 градусов, после Воскресения Христово (Пасха, в 2019 году отмечается 28 апреля).

Справка. Атициклон — это область устойчивого повышенного атмосферного давления, которая располагается между циклонами и связана с сухой, малооблачной погодой.

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погода антициклон Наталья Диденко
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