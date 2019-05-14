Такой суммы не ожидали: Нафтогаз официально объявил новую цену на газ для населения

Нафтогаз официально объявил новую цену на газ для населения / Униан

После вчерашнего сообщения, что Нафтогаз с 1 июня повышает цену на природный газ для населения на 380 грн (или 4,6%, то есть 8627 гривен/тыс. куб м (с НДС) – компания дала официальный комментарий.

На своем сайте НАК объявил, что новая цена почти на 245 грн или 4% ниже той, что действовала в апреле. Она составит 5990 грн за тысячу кубов – без учета стоимости доставки и НДС.

"Раньше постановлением №867 предполагалось, что стоимость газа для нужд населения на условиях ПСО с 1 мая должна была составить 7184,8 грн за тыс. куб. м без НДС и стоимости транспортировки", – резюмировали в Нафтогазе.

Напомним, тарифы на газ с 1 мая 2019 для населения Украины уменьшились: новая цена утверждена на уровне 8247 грн за тысячу кубометров вместо 8550 грн ранее.

Премьер Владимир Гройсман и глава Нафтогаза Андрей Коболев согласовали цены на газ на май в середине апреля. Был разработан новый механизм определения регулируемой цены на газ.

Ранее НАК Нафтогаз Украины попросил Кабинет министров Украины снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая 2019 года.

Тем временем заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб уже объявил, что ранее планировавшееся в мае повышение цен на газ для населения на 15% произойдет осенью.

"Осенью тарифы вырастут на 15%", – подчеркнул он.