Нафтогаз с июня увеличивает цену на газ для населения на 400 гривен

Нафтогаз поднимает цену на газ для населения / УНИАН

Нафтогаз с 1 июля повышает цену на природный газ для населения на 380 грн, что составляет 4,6%.

Как сообщают Украинские новости, новая стоимость голубого топлива с июня составит 8 627 гривен/тыс. куб м (с НДС).

В распоряжении журналистов оказалось дополнение к договорам купли-продажи газа, копию которого они и обнародовали.

Отмечается, что газораспределительные компании уже получили от Нафтогаза проект, согласно которому предполагается с июня 2019 года увеличить цену на газ на 4,6% или на 380 гривен до 8 627 гривен/тыс. куб. м.

Как известно, с 1 ноября 2018 цена на природный газ для населения увеличилась на 23% до 8 548,92 гривен/тыс. куб. м. Ранее газ стоил 6 958 гривен/тыс. куб. м.