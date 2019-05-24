В Нафтогазе рассказали о новых ценах на газ для промпотребителей с 1 июня

В Украине снизят цены на газ для промпотребителей / Укртрансгаз

С 1 июня 2019 года минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей составят 6963,6 грн за тысячу кубометров.

Как сообщили в Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, по сравнению, с маем, цены снизятся на 7,9% с 7558 грн за тысячу кубометров.

В то же время максимальные цены для промпотребителей с 1 июня будут снижены на 7,6% - до 7707,6 грн с 8337 грн за тыс. кубометров газа.

Читайте такжеВ Нафтогазе раскритиковали анбандлинг по модели ГройсманаЦеновые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. При этом если покупатель не имеет задолженности перед Нафтогазом или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз с 1 июня повышает цену на природный газ для населения на 380 грн, что составляет 4,6%.