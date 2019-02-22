Нафтогаз установил новые цены на газ для промышленных потребителей

В Украине снизят цены на газ для промпотребителей / Корреспондент

С 1 марта 2019 года НАК Нафтогаз Украины снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 15% по сравнению с февралем – до 8,886 тыс. гривен с 10,46 тыс. гривен за тысячу кубометров.

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 марта будут снижены на 14,5% - до 9,792 тыс. гривен с 11,459 тыс. гривен за тысячу кубометров газа.

По сообщению пресс-службы Нафтогаза, ценовые предложения компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Отмечается, что в случае, если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Напомним, Нафтогаз с 1 февраля снизил цены на природный газ для промышленных потребителей на 3,3% по сравнению с январем.

19 октября 2018 года Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года – до 8550 грн за тысячу кубометров.