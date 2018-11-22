Нафтогаз принял решение о новых ценах на газ для промышленных потребителей

В Нафтогазе установили новые цены для предприятий / УНИАН

Для промышленных потребителей минимальные цены на природный газ с 1 декабря будут снижены на 17% по сравнению с ноябрем – до 11,153 тыс. грн с 13,439 тыс. грн за тыс. кубометров.

В то же время максимальные цены для промпотребителей с 1 декабря будут снижены на 16,5% – до 12,180 тыс. грн с 14,586 тыс. грн за тыс. кубометров газа, говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза.

При этом в компании заявили о дифференциации ценовых предложений в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

При этом, если покупатель не имеет задолженности перед Нафтогазом или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Напомним, Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% — c 6 тысяч 958 до 8 тысяч 550 гривен за тысячу кубометров.