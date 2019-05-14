Выходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019 / Униан

Выходные в июне 2019 в Украине пополнятся дополнительными днями отдыха за счет Троицы-2019 и Дня Конституции.

Причем оба раза отдыхать украинцы будут по три дня подряд.

Если говорить о Троице, то благодаря религиозному празднику украинцы отдыхают 16 июня, в воскресенье, на сам праздник, и 17 июня (следующий за ним понедельник). Включая субботу, выходит три дня.

Аналогично с Днем Конституции: праздник в честь главного документа страны традиционно отмечается 28 июня, в пятницу. То есть отдыхать украинцы будут 28, 29 и 30 июня. Накануне Дня Конституции – 27 июня – у большинства учреждений и организаций будет короткий рабочий день.

Таким образом, выходных в июне 2019 будет в целом 12 дней, остальные 18 дней будут рабочие.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.

Подробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.