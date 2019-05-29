Украинцев предупредили о росте цен на бензин: названа причина

РФ запретила поставки в Украину нефтепродуктов / WOG

В связи с запретом России на поставки в Украину нефтепродуктов с 1 июня, на украинских АЗС возможен рост розничных цен на топливо из-за необходимости диверсификации источников поставок.

"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран", - сказано в сообщении АМКУ.

Читайте также"Перебор" с ценами на АЗС: эксперты дали прогноз для автовладельцевВ комитете добавили, что о существующих угрозах относительно ресурсного наполнения рынка Комитет уведомил администрацию президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет Министров Украины.

Ранее стало известно об остановке поставки в Украину через Россию от крупнейшего производителя сжиженного газа Казахстана компании Тенгизшевройл.

Напомним, в Кабинете министров заявили о возможности отказа Украины от российских дизеля и бензина. Премьер пояснил, что правительство сейчас предпринимает шаги для экспорта сырья из других стран.