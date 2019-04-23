Гройсман считает возможным отказ Украины от российских дизеля и бензина

Владимир Гройсман пообещал отказаться от российских нефтепродуктов / Reuters

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал полный отказ Украины от закупки российских нефтепродуктов.

"Что касается нефтепродуктов - Россия продолжает свою экономическую войну против Украины ... Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас предпринимаем определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений", - цитирует топ-чиновника Укринформ.

По словам Гройсмана, Украина все больше отходит от взаимоотношений с Россией. Он добавил, что сейчас правительство находится в поиске выгодных закупок нефтепродуктов в других странах мира.

"Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, у которого мы можем покупать качественные продукты", - добавил Гройсман.

Ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.

Как сообщалось, эксперт рассказал, как ударит по Украине "нефтяной" запрет Кремля. Косянчук прогнозирует, что такая запретительная мера ударит в первую очередь по самой российской экономике, а желаемых Кремлем политических выгод не принесет.

А директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что данный запрет не несет особой угрозы для топливной безопасности страны. По его подсчетам, для переключения на новые источники поставок топливному рынку понадобится месяц.