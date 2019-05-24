Россия перекрыла транзит автогаза из Казахстана в Украину

Остановлены поставки в Украину сжиженного газа из Казахстана / olx.ua

Остановлены поставки в Украину от крупнейшего производителя сжиженного газа Казахстана компании Тенгизшевройл.

Как сообщил в Facebook коммерческий директор АО Укргаздобыча Сергей Федоренко, у казахских партнеров возникли проблемы с получением разрешения на транзит по территории РФ.

"Поставки крупнейшего производителя сжиженного газа Казахстана в Украину приостановлены. Компания Тенгизшевройл не может получить разрешение на транзит по железной дороге через территорию РФ", - написал Федоренко.

По его словам, существует риск остановки поставки на украинский рынок сжиженного газа из Казахстана уже с июня.

Читайте такжеПочему Россия снова не пострадала после украинских санкций"Выпадающий объем составляет примерно 20% от всего рынка. Возможно, что это приведет к росту цен на оптовом рынке и на потолке (цен, - ред.) в течение следующей декады", - добавил Федоренко.

Как пишет enkorr со ссылкой на источники в украинских компаниях, казахский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.

"Разрешения на прохождение украинской границы от российской стороны нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили", — говорит руководитель трейдерской компании из Киева.

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По данным Консалтинговой группы А-95, в 2018 г. ТШО поставил в Украину 208,3 тыс. т сжиженного газа, что составило 15,8% от общего объема импорта. В апреле 2019 г. поставки составили 21,5 тыс. т (19%). Всего из Казахстана за 2018 г. импортировано 257 тыс. т СУГ (15% от общего объема рынка).

Напомним, в мае Кабмин ввел новые торговые ограничения против России.