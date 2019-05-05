Новый рост цен на АЗС: эксперт рассказал, на что рассчитывать автовладельцам

В Украине прогнозируют новый рост цен на АЗС / sevdon.net

После проблем с поставками некачественной нефти из России, дефицита топлива на отечественном рынке не наблюдается: на волне ажиотажа украинские нефтетрейдеры закупили большие объемы нефтепродуктов, поэтому никаких неприятных сюрпризов не ожидается, заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Он также подчеркнул, что вопрос диверсификации поставок нефтепродуктов в Украину стоит очень остро.

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"Это должно послужить нам уроком. Украине необходимо перестраивать свой рынок, делая его независимым от России и Беларуси. Государство в лице правительства может сделать шаги, которые облегчат работу украинских НПЗ и удешевят поставки нефти через морские порты. В первую очередь это вопрос тарифов на перевалку нефти в портах. Ведь это ненормально, когда 70% горючего поступает из Беларуси и России. Эта доля должна быть гораздо меньше — максимум 30%. И когда россияне и белорусы увидят, что мы можем обходиться без их продукта, они станут более ответственно относится к своим обязательствам и качеству продукции", - сказал он в комментарии Фактам.

Эксперт пояснил, что на фоне снижения мировых цен на нефть и угасания ажиотажа вокруг проблем с поставками российской нефти в Беларусь наблюдается снижение оптовых цен на нефтепродукты в Украине, однако розничные цены пока продолжают расти.

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"Розничная цена бензина в ближайшее время может увеличиться еще на гривну. Примерно такой же потенциал роста имеет и сжиженный газ. А вот стоимость дизельного топлива, скорее всего, зафиксируется на нынешнем уровне", — добавил Куюн.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман заявил о возможности отказа Украины от российских дизеля и бензина. Премьер пояснил, что правительство сейчас предпринимает шаги для экспорта сырья из других стран.