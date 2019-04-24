Нефтяная удавка от РФ: эксперты рассказали, насколько вырастут цены на бензин и газ в Украине

Как запрет РФ повлияет на цены на топливо на АЗС Украины / Униан

РФ с 1 июня 2019 года устанавливает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а 23 апреля Беларусь уже приостановила экспорт нефтепродуктов в нашу страну.

Главред выяснил у экспертов, каких ценовых скачков ждать теперь украинцам.

Новые ценники на заправках украинцы увидят уже в ближайшие недели, отмечают аналитики. Правда, они разошлись во мнении – как долго продлится период подорожания и насколько сильным будет ценовой скачок.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил Главреду, что для полного "переключения" на новые источники необходим всего лишь месяц. Однако в этот период цена на бензин и дизтопливо может вырасти в среднем на 1-1,5 грн/л, а сжиженный газ подорожает на 2 грн/л. В то же время аналитик не исключает и того, что они будут находиться на своем прежнем уровне:

Читайте такжеЧто будет с ценами на бензин после "нефтяного" запрета РоссииА вот энергетический эксперт Дмитрий Марунич далеко не так радужно смотрит на такое быстрое решение проблемы обеспечения нефтепродуктами украинских потребителей.

По его подсчетам, бензин, дизтопилово и сжиженный газ подорожают значительно: возможен рост цен на 15% и больше. При этом Марунич напоминает о проблемах с логистикой, которые также отразятся на ценниках.

Другие эксперты уверяют, что увеличение расстояний для транспортировки топлива в Украину не оказывает такого сильного влияния на цены. Тем более что, например, тот же сжиженный газ мы можем покупать у Польши, которая является нашим соседом.

Напомним, Гройсман считает возможным отказ Украины от российских дизеля и бензина. Премьер пояснил, что правительство сейчас предпринимает шаги для экспорта сырья из других стран.