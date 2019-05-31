"Газ полетел": в Украине цены на сжиженный газ подскочили на треть

В Украине растут цены на сжиженный газ / olx.ua

По результатам торгов на аукционе Украинской энергетической биржи, цены на сжиженный газ выросли на 30% (по сравнению с торгами недельной давности) обновив максимум за 7 месяцев и достигнув 24,421 гривны за тонну.

По мнению директора по коммерческим вопросам Укргаздобычи Сергея Федоренко, основным фактором роста оптовых цен сжиженный газ является отсутствие на текущий момент разрешений на поставку ресурса в Украину от Минэкономики РФ для всех поставщиков России и Казахстана.

"Есть высокий риск как минимум смещения отгрузок основной части импорта. Ввиду таких рисков мы посчитали дальнейшее снижение цены нецелесообразным", — подчеркнул он в комментарии enkorr.

Читайте такжеПочему Россия снова не пострадала после украинских санкцийФедоренко пояснил, что на рынок влияет вступление в силу с 1 июня введенных Россией ограничений на поставку нефтепродуктов в Украину.

"Причиной стали ожидания участников рынка, относительно того, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или проходящих транзитом через ее территорию (что не было понятно сразу, и стало неприятным сюрпризом для поставщиков казахского продукта)", – написал он в Facebook.

Кроме того, Федоренко также предупредил, что в ближайшее время также возможен рост стоимости сжиженного газа в рознице.

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"Газ полетел", - добавил директор по коммерческим вопросам Укргаздобычи.

Напомним, в мае Кабмин ввел новые торговые ограничения против России.